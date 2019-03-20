Вантажівка пошкодила столичний шляхопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вчора, 19 березня, водій тралу, який перевозив гусеничний кран RDK-25, не врахував габарити споруди та пошкодив балку. Про це повідомляє УНН з посиланням на КК “Київавтодор”.
“Водiй тралу, на якому перевозився гусеничний кран RDK-25, не врахувавши габарити штучної споруди, пошкодив балку 4 у другому прогонi шляхопроводу на перетинi Броварського проспекту та вул. Будiвельникiв. Балка пошкоджена з втратою несучої здатності. Кран перевозився без погодження з КК „Київавтодор“, в стані не приведеному до транспортного положення (з перевищенням габариту), без документів та необхідного супроводу”, — йдеться у повідомленні.
Наразі прийнято рішення про закриття правої смуги в напрямку бульв. Верховної Ради для обстеження.
За результатами обстеження будуть прийняті подальші рішення щодо виконання необхідних ремонтних робіт.
Нагадаємо, на Шулявському шляхопроводі розпочалися роботи з демонтажу.