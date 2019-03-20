Грузовик повредил столичный путепровод

"Водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учитывая габариты искусственного сооружения, повредил балку 4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. Балка повреждена с потерей несущей способности. Кран перевозился без согласования с КК "Киевавтодор", в состоянии не приведенном к транспортному положения (с превышением габарита), без документов и необходимого сопровождения", - говорится в сообщении.

Сейчас принято решение о закрытии правой полосы в направлении ул. Верховной Рады для обследования.

По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ.

Напомним, на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.



