Грузовик повредил столичный путепровод
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вчера, 19 марта, водитель трала, который перевозил гусеничный кран RDK-25, не учел габариты сооружения и повредил балку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"Водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учитывая габариты искусственного сооружения, повредил балку 4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. Балка повреждена с потерей несущей способности. Кран перевозился без согласования с КК "Киевавтодор", в состоянии не приведенном к транспортному положения (с превышением габарита), без документов и необходимого сопровождения", - говорится в сообщении.
Сейчас принято решение о закрытии правой полосы в направлении ул. Верховной Рады для обследования.
По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ.
Напомним, на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.