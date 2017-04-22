Вандали на Донеччині за тиждень пошкодили чотири пам'ятники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Минулого тижня зафіксовано чотири факти вандалізму на Донеччині. Про це йдеться у заяві обласного управління СБУ, повідомили у прес-службі Донецької ВЦА, передає УНН.
"За вказівкою російських кураторів "пропагандисти" терористів намагаються створити передумови для розпалювання в Україні національної ворожнечі. Для цього вони організовують проплачені акції вандалізму над могилами та пам’ятниками. Ці факти потім терористи використовують для штучного нагнітання ситуації", - заявили в СБУ.
Зазначається, що минулого тижня на Донеччині зафіксовано чотири факти вандалізму, скоєні провокаторами, метою яких є дестабілізація ситуації, зокрема у населених пунктах поблизу лінії розмежування, йдеться у повідомленні.
"За інформацією спецслужби, активізація терористів відбудеться у першій половині травня", - сказано у повідомленні.
Зокрема зафіксовано спаплюження пам'ятника загиблим у період 1941-1945 рр. у Маріуполі, нанесення нацистської свастики на пам'ятник загиблим від обстрілів терористів мешканцям селища Сартана, вивішування у Слов'янську прапора угруповання "ДНР" і наругу над прапором України у Покровську.
Нагадаємо, СБУ вважає обстріл польського консульства в Луцьку провокацією Росії.