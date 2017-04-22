Вандалы в Донецкой области за неделю повредили четыре памятника

"По указанию российских кураторов "пропагандисты" террористов пытаются создать предпосылки для разжигания в Украине национальной розни. Для этого они организуют проплаченные акции вандализма над могилами и памятниками. Эти факты затем террористы используют для искусственного нагнетания ситуации", - заявили в СБУ.

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области зафиксировано четыре факта вандализма, совершенные провокаторами, целью которых является дестабилизация ситуации, в частности в населенных пунктах вблизи линии разграничения, говорится в сообщении.

"По информации спецслужбы, активизация террористов состоится в первой половине мая", - сказано в сообщении.

В частности зафиксировано осквернение памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе, нанесение нацистской свастики на памятник погибшим от обстрелов террористов жителям поселка Сартана, вывешивание в Славянске флага группировки "ДНР" и надругательство над флагом Украины в Покровске.

Напомним, СБУ считает обстрел польского консульства в Луцке провокацией России.