Вандалы в Донецкой области за неделю повредили четыре памятника

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38049 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101573 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154933 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115788 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112333 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104133 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153206 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вандалы в Донецкой области за неделю повредили четыре памятника

Вандалы в Донецкой области за неделю повредили четыре памятника

Киев  •  УНН

 • 9132 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. На прошлой неделе зафиксировано четыре факта вандализма в Донецкой области. Об этом говорится в заявлении областного управления СБУ, сообщили в пресс-службе Донецкой ВЦА, передает УНН.

"По указанию российских кураторов "пропагандисты" террористов пытаются создать предпосылки для разжигания в Украине национальной розни. Для этого они организуют проплаченные акции вандализма над могилами и памятниками. Эти факты затем террористы используют для искусственного нагнетания ситуации", - заявили в СБУ.

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области зафиксировано четыре факта вандализма, совершенные провокаторами, целью которых является дестабилизация ситуации, в частности в населенных пунктах вблизи линии разграничения, говорится в сообщении.

"По информации спецслужбы, активизация террористов состоится в первой половине мая", - сказано в сообщении.

В частности зафиксировано осквернение памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе, нанесение нацистской свастики на памятник погибшим от обстрелов террористов жителям поселка Сартана, вывешивание в Славянске флага группировки "ДНР" и надругательство над флагом Украины в Покровске.

Напомним, СБУ считает обстрел польского консульства в Луцке провокацией России.

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