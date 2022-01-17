Вакцинованих бустером від COVID-19 в Україні вже близько 100 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,27 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - близько 100 тисяч осіб. При цьому загалом зробили 29,37 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 23 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 16 січня в Україні 23 286 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.