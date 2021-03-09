Вакцинацію від COVID-19 в Україні допоможе проводити МВС: нарада у Зеленського

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“Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня, і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо, якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом”, — зазначив Зеленський.

Як зазначають в ОП, Глава держави наголосив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації. Для цього він запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, і ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.

“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернув увагу на необхідність тіснішої співпраці з головами ОДА. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації”, — повідомили у Президента.

Що було раніше

Як зазначив на сьогоднішньому брифінгу очільник МОЗ, на кінець минулого тижня в Україні за добу мали б вакцинувати близько 10 тис. осіб — по факту, наразі така кількість є втричі меншою.

Додамо, в Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.