Вакцинацию от COVID-19 в Украине поможет проводить МВД: совещание у Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На совещании под председательством Президента Владимира Зеленского обсудили вопросы вакцинации против COVID-19 и предложили привлечь к ней мобильные бригады и ресурсы других ведомств, в МВД сообщили о готовности для такой работы 50 бригад, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.
Детали
"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта, и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно, если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - отметил Зеленский.
Как отмечают в ОП, Глава государства подчеркнул, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.
"Министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с председателями ОГА. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации", - сообщили у Президента.
Что было ранее
Как отметил на сегодняшнем брифинге глава Минздрава, на конец прошлой недели в Украине за сутки должны были вакцинировать около 10 тыс. человек - по факту, на сегодня такое количество втрое меньше.
Добавим, в Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.