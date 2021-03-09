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Вакцинацию от COVID-19 в Украине поможет проводить МВД: совещание у Зеленского

Вакцинацию от COVID-19 в Украине поможет проводить МВД: совещание у Зеленского

Киев  •  УНН

 • 16550 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. На совещании под председательством Президента Владимира Зеленского обсудили вопросы вакцинации против COVID-19 и предложили привлечь к ней мобильные бригады и ресурсы других ведомств, в МВД сообщили о готовности для такой работы 50 бригад, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Детали

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта, и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно, если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Как отмечают в ОП, Глава государства подчеркнул, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

"Министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с председателями ОГА. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации", - сообщили у Президента.

Что было ранее

Как отметил на сегодняшнем брифинге глава Минздрава, на конец прошлой недели в Украине за сутки должны были вакцинировать около 10 тыс. человек - по факту, на сегодня такое количество втрое меньше.

Добавим, в Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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