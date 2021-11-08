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Вакцинація від COVID-19 на вихідних: кількість щеплень за добу впала нижче 100 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили 19,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - зниження показника до 85 тисяч, більшість зроблено першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Вакцинація від COVID-19 на вихідних: кількість щеплень за добу впала нижче 100 тисяч

Цитата:

"За добу 7 листопада в Україні 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Понад 1,6 млн щеплень зроблено за перший тиждень листопада.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але три тижні тому показник знову перевищив 100 тисяч, а позаминулого тижня - перевалив за 200 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація, зокрема, була і у Запоріжжі, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Києві. Подекуди навіть з конфліктами.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 17 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська, Волинська області та місто Київ.

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