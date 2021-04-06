Вакцина від COVID-19, що замінить CoviShield: коли в Україну прибуде корейська AstraZeneca-SKBio

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Експорт вакцини AstraZeneca/CoviShield тимчасово призупинений індійським урядом для забезпечення внутрішнього попиту. І якщо ситуація найближчим часом не зміниться, то ті, хто щепився перший раз індійською CoviShield, другий укол отримають ідентичною, але корейською вакциною AstraZeneca-SKBio.

За інформацією МОЗ, у квітні у межах глобальної ініціативи COVAX очікується 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBi, яку виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. Вона абсолютно ідентична за складом і технологією виготовлення з вакциною CoviShield, яку виробляють в Індії так само – за ліцензією AstraZeneca, але на корейському майданчику.

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.

Водночас експерти Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac.

CoviShield в Україні

Вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 304 680 людини. Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.

З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.