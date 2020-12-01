Голову Харківського окружного адмінсуду відсторонили від посади

"У вівторок, 1 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та відсторонила підозрювану від адміністративної посади голови Харківського окружного адміністративного суду строком на один місяць", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, 9 жовтня 2020 року ВАКС обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря — 3 тисяч доларів.

Як повідомлялося, керівниці Харківського окружного адміністративного суду, викритій на передачі хабара, було повідомлено про підозру.