ВАКС продовжив термін обов'язків ексначальнику поліції Одещини Головіну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці термін дії обов'язків покладених на колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"У п'ятницю, 24 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексначальника Головного Управління Національної поліції в Одеській області, строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваний надалі зобов’язаний: прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із зазначеними в ухвалі особами; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Як писав УНН, завершено слідство у справі ексначальника поліції Одещини Головіна.
Нагадаємо, колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.