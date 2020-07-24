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ВАКС продовжив термін обов'язків ексначальнику поліції Одещини Головіну

ВАКС продовжив термін обов'язків ексначальнику поліції Одещини Головіну

Київ • УНН

 • 12697 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці термін дії обов'язків покладених на колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"У п'ятницю, 24 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексначальника Головного Управління Національної поліції в Одеській області, строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваний надалі зобов’язаний: прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із зазначеними в ухвалі особами; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Як писав УНН, завершено слідство у справі ексначальника поліції Одещини Головіна.

Нагадаємо, колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна було затримано у рамках розслідування щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.

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