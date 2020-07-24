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4 марта, 09:55 • 102885 просмотра

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ВАКС продлил срок обязанностей экс-начальнику полиции Одесской области Головину

ВАКС продлил срок обязанностей экс-начальнику полиции Одесской области Головину

Киев  •  УНН

 • 12696 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца срок действия обязанностей, возложенных на бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В пятницу, 24 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый в дальнейшем обязан: прибывать к следователю (детективу), прокурору, следственному судье, суд по каждому требованию; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с указанными в постановлении лицами; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Как писал УНН, завершено следствие по делу экс-начальника полиции Одесской области Головина.

Напомним, бывший начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин был задержан в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

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