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ВАКС продовжив термін дії обов'язків президенту МАУ Дихне

ВАКС продовжив термін дії обов'язків президенту МАУ Дихне

Київ • УНН

 • 10620 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці строк дії обов’язків, покладених на президента компанії Міжнародні авіалінії України Євгена Дихне. Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.

“У вівторок, 10 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив ще на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а нині президента компанії Міжнародні авіалінії України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний зобов’язаний: прибувати за першою вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цьому кримінальному провадженні; не залишати Києва та Київської області без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цьому кримінальному провадженні або суду; повідомляти детективу Національного антикорупційного бюро України, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками стосовно обставин кримінального провадження поза межами слідчих дій; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Додамо, що Дихне підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”).

Так, за версією правоохоронних органів, підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 16,5 млн грн збитків держпідприємству.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у вересні ВАКС обрав президенту МАУ Дихне понад 5 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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