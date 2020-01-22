ВАКС призначив до розгляду справу щодо мільйонної розтрати зерна

Так, під час підготовчого засідання колегія суддів розглянула та відмовила в задоволені клопотань сторони захисту про повернення обвинувального акту, а також зняття арешту з майна.

"За результатами засідання, судді ВАКС призначили вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановано на 31 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за версією слідства з лютого 2014 року по червень 2014 року директор та начальник елеватора ДП "Луцький КХП №2", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату зерна державного ПАТ "Аграрний фонд" в кількості 26 тис. тонн. Це зерно перебувало на зберіганні підприємства. Тим самим вони спричинили "Аграрному фонду" збитки на суму більше ніж 56 млн гривень.

Колишнім працівникам державного підприємства інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт направили до суду 29 листопада 2018 року.