ВАКС призначив до розгляду справу щодо мільйонної розтрати зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно службових осіб ДП "Луцьке КХП №2", обвинувачених у розтраті зерна ПАТ "Аграрний Фонд", на суму понад 56 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
Так, під час підготовчого засідання колегія суддів розглянула та відмовила в задоволені клопотань сторони захисту про повернення обвинувального акту, а також зняття арешту з майна.
"За результатами засідання, судді ВАКС призначили вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановано на 31 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за версією слідства з лютого 2014 року по червень 2014 року директор та начальник елеватора ДП "Луцький КХП №2", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату зерна державного ПАТ "Аграрний фонд" в кількості 26 тис. тонн. Це зерно перебувало на зберіганні підприємства. Тим самим вони спричинили "Аграрному фонду" збитки на суму більше ніж 56 млн гривень.
Колишнім працівникам державного підприємства інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт направили до суду 29 листопада 2018 року.