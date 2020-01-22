ВАКС назначил к рассмотрению дело относительно миллионной растраты зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении должностных лиц ГП "Луцкий КХП №2", обвиняемых в растрате зерна ПАО "Аграрный Фонд", на сумму более 56 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
Так, во время подготовительного заседания коллегия судей рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении обвинительного акта, а также снятие ареста с имущества.
"По результатам заседания, судьи ВАКС назначили указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, по версии следствия с февраля 2014 года по июнь 2014 года директор и начальник элеватора ГП "Луцкий КХП №2", злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату зерна государственного ПАО "Аграрный фонд" в количестве 26 тыс. тонн. Это зерно находилось на хранении предприятия. Тем самым они нанесли "Аграрному фонду" убытки на сумму более 56 млн гривен.
Бывшим работникам государственного предприятия инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Обвинительный акт направлен в суд 29 ноября 2018 года.