ВАКС назначил к рассмотрению дело относительно миллионной растраты зерна

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 17457 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 29931 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 46209 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 86088 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 147616 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 149769 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 208077 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199760 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 423856 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231783 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 27866 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 32876 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 29769 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 23017 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 11640 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 178328 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 164924 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 251701 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 423855 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 527841 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 86085 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 54842 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 52970 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 59462 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 89813 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ВАКС назначил к рассмотрению дело относительно миллионной растраты зерна

Киев • УНН

 • 11767 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении должностных лиц ГП "Луцкий КХП №2", обвиняемых в растрате зерна ПАО "Аграрный Фонд", на сумму более 56 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

ВАКС назначил к рассмотрению дело относительно миллионной растраты зерна

Так, во время подготовительного заседания коллегия судей рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении обвинительного акта, а также снятие ареста с имущества.

"По результатам заседания, судьи ВАКС назначили указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия с февраля 2014 года по июнь 2014 года директор и начальник элеватора ГП "Луцкий КХП №2", злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату зерна государственного ПАО "Аграрный фонд" в количестве 26 тыс. тонн. Это зерно находилось на хранении предприятия. Тем самым они нанесли "Аграрному фонду" убытки на сумму более 56 млн гривен.

Бывшим работникам государственного предприятия инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Обвинительный акт направлен в суд 29 ноября 2018 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00