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“Вагнеревці” викрадають та катують членів збройних формувань “лнр”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. На окупованій території Луганської області почастішали випадки викрадень, катувань та здирництва з боку бойовиків угруповання “вагнер” щодо членів збройних формувань так званої “лнр”. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Луганської обласної військової адміністрації.

“Вагнеревці” викрадають та катують членів збройних формувань “лнр”

Цитата

“Тортури та здирництво від зеків-найманців із „вагнера“ — така доля прибічників „руського миру“, могілізованим до збройних формувань „лнр“.

Мало того, що їх загрібають на фронт без розбору та медоглядів, бросають поранених на полі бою та ставлять за спину загородзагони, ще й у війську їм доводиться „платити за життя“”, — йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Так, за інформацією Луганської ОВА, під Попасною вагнерівці викрали “військовослужбовця лнр” та деякий час били та катували його, змушуючи віддати їм спочатку 50 тисяч рублів, а потім їхні апетити зросли аж до 100 тисяч. Близькі повідомили, що через побиття його права рука перестала функціонувати, ліва — зламана, на тілі відбитки “професійного” обладнання для тортур.

“Місцеві кажуть, що це не поодинокий випадок — організовані групи вагнерівців, вочевидь, пересвідчившись, що з мирного населення взяти нема чого, почали пресувати „військовослужбовців“ з інших підрозділів, які хоч і нерегулярно, але ж отримують грошове забезпечення. На цей раз вагнерівці звільнили заручника лише після втручання свого керівництва. Звісно ж, жодних покарань викрадачі не отримають, а потерпілий отримав суттєву шкоду здоров’ю”, — повідомили в ОВА.

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