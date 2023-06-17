"Вагнеровцы" похищают и пытают членов вооруженных формирований "лнр"

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“Пытки и вымогательство от зеков-наемников из „„вагнера“ — такая участь сторонников „русского мира“, могилизированным в вооруженные формирования „лнр“.

Мало того, что их загребают на фронт без разбора и медосмотров, бросают раненых на поле боя и ставят за спину заградотряды, еще и в войске им приходится „платить за жизнь“”, — говорится в сообщении ОВА.

Детали

Так, по информации Луганской ОВА, под Попасной вагнеровцы похитили “военнослужащего лнр” и некоторое время избивали и пытали его, заставляя отдать им сначала 50 тысяч рублей, а потом их аппетиты возросли аж до 100 тысяч. Близкие сообщили, что из-за избиения его правая рука перестала функционировать, левая — сломана, на теле отпечатки “профессионального” оборудования для пыток.

“Местные говорят, что это не единичный случай — организованные группы вагнеровцев, очевидно, убедившись, что с мирного населения взять нечего, начали прессовать „военнослужащих“ из других подразделений, которые хоть и нерегулярно, но все же получают денежное обеспечение. На этот раз вагнеровцы освободили заложника только после вмешательства своего руководства. Конечно же, никаких наказаний похитители не получат, а пострадавший получил существенный вред здоровью”, — сообщили в ОВА.