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Вадим Столар: наші волонтери доставили на Херсонщину воду та продукти, готові допомагати місцевим жителям

Київ • УНН

 • 309393 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Волонтери Благодійного фонду Вадима Столара відразу після руйнування дамби Каховської ГЕС попрямували на Херсонщину, куди доставили воду та харчові продукти і допомагають місцевим жителям. Про це повідомив Вадим Столар на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Вадим Столар: наші волонтери доставили на Херсонщину воду та продукти, готові допомагати місцевим жителям

“Масштаби злочинів окупантів зростають. Руйнування Каховської ГЕС – це страшна техногенна катастрофа, наслідки якої Україна відчуватиме ще довгі роки. Уже сьогодні в зоні лиха потерпають десятки тисяч людей. Тож всі, хто може, докладають зусиль для допомоги постраждалим. Наш Благодійний фонд також працює над тим, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, які опинилися у безвиході на затоплених землях Херсонщини”, – розповів Вадим Столар.

За його словами, волонтери вже там, зокрема приїхали до обласного центру і смт Антонівка, яке страждає від безперервних обстрілів.

“Доставили воду та продуктові набори, і готові надавати необхідну допомогу місцевим жителям, які постійно перебувають під вогнем, а тепер залишилися без світла, газу та засобів до існування. Вистоїмо! Переможемо!” – заявив Вадим Столар.

У самому Благодійному фонді також розповіли подробиці побаченого на територіях, постраждалих від підриву ГЕС.

“Серце крається, коли бачимо наслідки злочинів окупантів. росія хоче знищити все живе на своєму шляху, проте їй ніколи не вдасться знищити людяність та єдність українців. Весь день у Херсонській області ми спостерігаємо, як люди допомагають одне одному: хтось – евакуює постраждалих, хтось – допомагає врятуватися тваринам, хтось – надає психологічну підтримку тим, хто її потребує. Наші волонтери доставили питну воду та продукти. Сила українців – в єдності. Попри все – наших людей не зламати”, – йдеться у повідомленні на сторінці Фонду Вадима Столара.

Нагадаємо, що у лютому цього року Вадим Столар разом з волонтерами Фонду відвідували Херсон з гуманітарною місією. Тоді доставили чотири вантажівки вкрай необхідної допомоги: ковдри, ліхтарі, свічки, аптечки, гігієнічні засоби, продуктові набори та багато іншого.

Загалом з початку повномасштабної війни Благодійний фонд Вадима Столара надав 284 300 продуктових наборів для постраждалих від війни українців.

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