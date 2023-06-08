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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Вадим Столар: наши волонтеры доставили на Херсонщину воду и продукты, готовы помогать местным жителям

Киев • УНН

 • 309393 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Волонтеры Благотворительного фонда Вадима Столара сразу после разрушения дамбы Каховской ГЭС направились в Херсонскую область, куда доставили воду и продукты питания и помогают местным жителям. Об этом сообщил Вадим Столар на своей странице в Facebook, передает УНН.

Вадим Столар: наши волонтеры доставили на Херсонщину воду и продукты, готовы помогать местным жителям

“Масштабы преступлений оккупантов растут. Разрушение Каховской ГЭС – это страшная техногенная катастрофа, последствия которой Украина будет ощущать еще долгие годы. Уже сегодня в зоне бедствия страдают десятки тысяч людей. Поэтому все, кто может, прилагают усилия для помощи пострадавшим. Наш Благотворительный фонд также работает над тем, чтобы помочь как можно большему количеству людей, которые оказались в безысходности на затопленных землях Херсонщины”, – рассказал Вадим Столар.

По его словам, волонтеры уже там, в частности приехали в областной центр и пгт Антоновка, который страдает от непрекращающихся обстрелов.

“Доставили воду и продуктовые наборы, и готовы оказывать необходимую помощь местным жителям, которые постоянно находятся под огнем, а теперь остались без света, газа и средств к существованию. Выстоим! Победим!” – заявил Вадим Столар.

В самом Благотворительном фонде также рассказали подробности увиденного на территориях, пострадавших от подрыва ГЭС.

“Сердце разрывается, когда видим последствия преступлений оккупантов. россия хочет уничтожить все живое на своем пути, однако ей никогда не удастся уничтожить человечность и единство украинцев. Весь день в Херсонской области мы наблюдаем, как люди помогают друг другу: кто-то – эвакуирует пострадавших, кто-то – помогает спастись животным, кто-то – оказывает психологическую поддержку тем, кто в ней нуждается. Наши волонтеры доставили питьевую воду и продукты. Сила украинцев – в единстве. Несмотря на все – наших людей не сломить”, – говорится в сообщении на странице Фонда Вадима Столара.

Напомним, что в феврале этого года Вадим Столар вместе с волонтерами Фонда посещали Херсон с гуманитарной миссией. Тогда доставили четыре грузовика крайне необходимой помощи: одеяла, фонари, свечи, аптечки, гигиенические средства, продуктовые наборы и многое другое.

Всего с начала полномасштабной войны Благотворительный фонд Вадима Столара предоставил 284 300 продуктовых наборов для пострадавших от войны украинцев.

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