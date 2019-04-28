Вадим Новинський повідомив про те, що Благодатний вогонь був доставлений на неконтрольований Донбас

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вперше з 2014 року - з початку бойових дій на Сході України - Благодатний Вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Це сигнал нашим братам і співвітчизників, які перебувають на непідконтрольною Києву території: ми залишаємося єдиними, як би нас не намагалися роз'єднати. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава фракції Опозиційний блок Вадим Новинський, передає УНН.