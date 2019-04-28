Вадим Новинський повідомив про те, що Благодатний вогонь був доставлений на неконтрольований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вперше з 2014 року - з початку бойових дій на Сході України - Благодатний Вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Це сигнал нашим братам і співвітчизників, які перебувають на непідконтрольною Києву території: ми залишаємося єдиними, як би нас не намагалися роз'єднати. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава фракції Опозиційний блок Вадим Новинський, передає УНН.
Він упевнений, що для людей по той бік лінії розмежування це можливість мати почуття причетності до великої Святу, відчувати єдність зі своїми братами в рамках єдиної Церкви (МП).
"Українська Православна Церква (Московського патріархату - ред.) Грає важливу роль в процесі об'єднання країни. Донецька і Маріупольська єпархія продовжує залишатися єдиною - незважаючи на триваючі бойові дії на Донбасі. Але саме з духовного єднання має розпочатися реальне об'єднання країни ", - зазначає політик.
Також Новинський вважає, що такі кроки можуть дати набагато більше для досягнення миру, ніж заяви політиків, що вправляються в красномовстві замість конкретних справ.
"Звістка про Воскресіння Христа і супроводжуючі його чудеса несуть мир і любов, об'єднуючи віруючих, а не поглиблюючи ворожнечу між громадянами однієї держави. Саме з таких кроків починається процес подолання протистояння, починається шлях до Миру ", - додав він.
Нагадаємо, що 27 квітня Глава парламентської фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський в складі делегації Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з Керуючим справами УПЦ Митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм привіз до Києва Благодатний вогонь для українців.