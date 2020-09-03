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В зоні ООС зафіксували одне порушення режиму припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Минулої доби на ділянках відповідальності українських військових зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку противника. Про це повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.

В зоні ООС зафіксували одне порушення режиму припинення вогню

“Неприцільним пострілом з підствольного гранатомету противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби у смугах відповідальності українських військових обстрілів з боку противника не зафіксовано.

“Режим тиші зберігається повною мірою. Втім захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, в районі Станиці Луганської вогнем охоплено більше двохсот гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів. До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС. В населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідовано”, — повідомили в штабі ООС.

Додається, що під час гасіння пожежі двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу, їх доправлено до військових медзакладів. Стан здоров’я обох воїнів — задовільний.

“Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками”, — підкреслили в штабі ООС.

Українські Національні Новини

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