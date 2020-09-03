В зоне ООС зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. За прошедшие сутки на участках ответственности украинских военных зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Неприцельно выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток в полосах ответственности украинских военных обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
“Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары в Луганской области, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров. К борьбе с огнем в Луганской области привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений ВСУ и ГСЧС. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован”, - сообщили в штабе ООС.
Добавляется, что во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь, их доставили в военные медучреждения. Состояние здоровья обоих воинов — удовлетворительное.
“Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками”, — подчеркнули в штабе ООС.