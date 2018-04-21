В Європі та США терміново перевірять двигуни літаків Boeing-737
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) випустило Директиву, яка вимагає від операторів перевірити двигуни модифікації CFM56-7B протягом 20 днів. Про це йдеться в повідомлені FAA, передає УНН.
Директива заснована на випущеному Бюлетені міжнародної служби CFM, а також на інформації, отриманої в результаті розслідування збою двигуна Southwest Airlines. Вимога інспекції застосовується до двигунів CFM56-7B.
Зокрема, двигуни, які мають більш ніж 30 000 циклів використання повинні пройти інспекцію протягом 20 днів.
"Виробник двигуна оцінює сьогоднішнє коригувальну дію на 352 двигуна в США і 681 двигунів по всьому світу", - йдеться в повідомлені.
Додамо, що відповідне розпорядження в twitter зробило і Європейське агентство авіаційної безпеки.
Як повідомляв УНН, у літака Southwest Airlines прямо в повітрі вибухнув двигун. Уламки двигуна розбили один з ілюмінаторів, в який частково засмоктало жінку, яка сиділа поруч. Іншим пасажирам вдалося затягти її назад на борт, проте пізніше постраждала все ж померла.