В ЄС задумались, щодо скасування переходу на літній час
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.
"Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації", - розповіла представниця Єврокомісії.
Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.
Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, о 3 ночі, Україна перейшла на зимовий час.