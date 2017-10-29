В ЄС задумались, щодо скасування переходу на літній час

"Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації", - розповіла представниця Єврокомісії.

Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, о 3 ночі, Україна перейшла на зимовий час.