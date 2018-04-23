В Єревані на акцію протесту проти прем'єра вийшли до 100 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. 22 квітня в Єревані пройшов мітинг проти колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, 17 квітня обраного прем’єр-міністром. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
За оцінками поліції, у ньому взяли участь 35 тисяч осіб, за оцінками опозиції — 160 тисяч. Цей мітинг став наймасовішим за 10 днів акцій проти Саргсяна, якого учасники протесту звинувачують у неефективному управлінні економікою. Акції проти прем’єра очолив депутат парламенту, глава опозиційної фракції “Елк” Нікол Пашинян.
22 квітня, після невдалих переговорів з Саргсяном, він був затриманий поліцією і звинувачений у організації незаконних масових зібрань. Після затримання Пашиняна протести у Єревані стали тільки масштабніше.
Як повідомляв УНН, протестувальників у Єревані закликали до “тотальних страйків”.