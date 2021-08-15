В Японії в результаті зсувів грунту загинули щонайменше п'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В японській префектурі Нагано загинули п'ятеро осіб внаслідок зсуву грунту через маштабні зливи, що тривають з середи. Про це інформує УНН з посиланням на The Japan Times.
Деталі
За даними муніципального уряду Окая, три людини - 41-річна Юкі Макібуті і її 12-річний син Харукі і 7-річна Наокі - померли після того, як зсув обрушився на їх будинок.
Окрім того, ще двоє отримали поранення.
У Сайкай, префектура Нагасакі, дві жінки у віці 70 років були знайдені мертвими в іригаційнійї канаві.
Чоловік у віці 70 років був поранений під час зсуву в Канзакі в сусідній префектурі Сага.
В іншому місці префектури Сага близько 113 пацієнтів місцевої лікарні і 69 мешканців будинку престарілих були евакуйовані після повені.
Міністерство земельних ресурсів в суботу повідомило, що в семи префектурах розлилися 14 річок. Катастрофа може ще більше зашкодити місцевому туризму, який вже постраждав від пандемії коронавірусу.
Доповнення
У суботу Метеорологічне агентство Японії випустило екстрені попередження про сильний дощ в префектурах Сага, Хіросіма, Фукуока і Нагасакі.
Агентство по боротьбі з пожежами і стихійними лихами повідомило, що місцева влада оголосила про вищий рівень тривоги приблизно для 1,42 мільйона людей в чотирьох префектурах, закликаючи їх вжити заходів для забезпечення їх безпеки.
Очікується, що атмосферний фронт, що обрушився на західну Японію в середу, залишиться над районом біля острова Хонсю ще на тиждень, повідомило Метеорологічне агентство.