В Японії почав вивергатися вулкан Сіммое
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Вулкан Сіммое на південно-західному японському острові Кюсю в середу почав вивергатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За даними Японського метеорологічного агентства, виверження вулкана, розташованого на кордоні префектур Кагосіма і Міядзакі, почалося о 15:34 за місцевим часом. Стовп диму і попелу був викинутий з кратера на висоту 2200 метрів.
Японське метеорологічне агентство продовжує зберігати 3-й рівень небезпеки з п'яти можливих. Фахівці попередили місцевих жителів не наближатися до вулкану.
Як повідомляє місцева влада, відомостей про жертви і руйнування поки не надходило.
Як повідомляв УНН, сильний вибух в кратері вулкана Кілауеа на острові Гаваї, що входить до складу однойменного американського штату в Тихому океані, спровокував в понеділок землетрус магнітудою 5,2.