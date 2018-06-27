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В Японії почав вивергатися вулкан Сіммое

В Японії почав вивергатися вулкан Сіммое

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Вулкан Сіммое на південно-західному японському острові Кюсю в середу почав вивергатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За даними Японського метеорологічного агентства, виверження вулкана, розташованого на кордоні префектур Кагосіма і Міядзакі, почалося о 15:34 за місцевим часом. Стовп диму і попелу був викинутий з кратера на висоту 2200 метрів.

Японське метеорологічне агентство продовжує зберігати 3-й рівень небезпеки з п'яти можливих. Фахівці попередили місцевих жителів не наближатися до вулкану.

Як повідомляє місцева влада, відомостей про жертви і руйнування поки не надходило.

Як повідомляв УНН, сильний вибух в кратері вулкана Кілауеа на острові Гаваї, що входить до складу однойменного американського штату в Тихому океані, спровокував в понеділок землетрус магнітудою 5,2.

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