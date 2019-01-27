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В Японії кілька фірм отримали листи з погрозами і підозрілим порошком

Київ • УНН

 • 9195 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. В Японії 9 фірм, серед яких фармацевтична компанія і видавництво газети, отримали листи з погрозами і білим порошком - ймовірно ціанідом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Japan Today.

Підозрілі конверти надійшли в 8 фармацевтичних компаній і в штаб-квартиру The Mainichi Newspapers в Токіо. У кожному листі повідомлення: "Я приготую підроблені ліки, що містить ціаністий калій, і розширю його. До 22 лютого переведіть 35 мільйонів геть в біткоінах. Якщо ні, то станеться трагедія".

Відправниками листів значаться представники релігійної секти "Аум Сінрікьо". Поліція зайнялася розслідуванням даного інциденту.

Нагадаємо, головна поліцейська комендатура підтвердила інформацію про листи з погрозами, які були розіслані в офіси депутатів партії "Громадянська платформа".

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