В Японії кілька фірм отримали листи з погрозами і підозрілим порошком
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Японії 9 фірм, серед яких фармацевтична компанія і видавництво газети, отримали листи з погрозами і білим порошком - ймовірно ціанідом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Japan Today.
Підозрілі конверти надійшли в 8 фармацевтичних компаній і в штаб-квартиру The Mainichi Newspapers в Токіо. У кожному листі повідомлення: "Я приготую підроблені ліки, що містить ціаністий калій, і розширю його. До 22 лютого переведіть 35 мільйонів геть в біткоінах. Якщо ні, то станеться трагедія".
Відправниками листів значаться представники релігійної секти "Аум Сінрікьо". Поліція зайнялася розслідуванням даного інциденту.
Нагадаємо, головна поліцейська комендатура підтвердила інформацію про листи з погрозами, які були розіслані в офіси депутатів партії "Громадянська платформа".