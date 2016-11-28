В.Янукович відмовився називати своє місце проживання

"Ми просили задля забезпечення безпеки не афішувати ці дані, але вони надавались суду. Це місто Ростов і адреса, яка надавалась суду", - сказав адвокат.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звинувачує екс-президента України Віктора Януковича у тому, що він відкрив двері агресивній війні проти України, у результаті чого було вбито 2 тис. 263 військовослужбовці України.