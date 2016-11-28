В.Янукович відмовився називати своє місце проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час допиту через відеозв'язок зі Святошинським районним судом Києва з Ростова-на-Дону у РФ екс-президент України Віктор Янукович не назвав адресу свого проживання. Як пояснив адвокат, це рішення було прийнято задля забезпечення безпеки його підзахисного, передає кореспондент УНН.
"Ми просили задля забезпечення безпеки не афішувати ці дані, але вони надавались суду. Це місто Ростов і адреса, яка надавалась суду", - сказав адвокат.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звинувачує екс-президента України Віктора Януковича у тому, що він відкрив двері агресивній війні проти України, у результаті чого було вбито 2 тис. 263 військовослужбовці України.