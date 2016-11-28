В.Янукович отказался называть свое место жительства

"Мы просили для обеспечения безопасности не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду. Это город Ростов и адрес, который предоставляли суду", - сказал адвокат.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что обвиняет экс-президента Украины Виктора Януковича в том, что он открыл дверь агрессивной войне против Украины, в результате чего было убито 2 тыс. 263 военнослужащих Украины.