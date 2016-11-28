В.Янукович отказался называть свое место жительства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время допроса через видеосвязь со Святошинским районным судом Киева из Ростова-на-Дону в РФ экс-президент Украины Виктор Янукович не назвал адрес своего проживания. Как пояснил адвокат, это решение было принято для обеспечения безопасности его подзащитного, передает корреспондент УНН.
"Мы просили для обеспечения безопасности не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду. Это город Ростов и адрес, который предоставляли суду", - сказал адвокат.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что обвиняет экс-президента Украины Виктора Януковича в том, что он открыл дверь агрессивной войне против Украины, в результате чего было убито 2 тыс. 263 военнослужащих Украины.