В.Янукович не виключив, що С.Льовочкін причетний до розгону студентів під час Євромайдану (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович не виключив, що екс-голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін причетний до розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року. Про це він сказав під час відеодопиту з Ростовського суду РФ, передає кореспондент УНН.
"Мені весь час кажуть про Льовочкіна. Можливо, він мав до цього причетність. Але ніяких доказів у мене не було, і слідство не встановило", - сказав він.
Нагадаємо, Віктор Янукович під час відеодопиту заявив, що не міг дати вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.