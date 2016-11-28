В.Янукович не виключив, що С.Льовочкін причетний до розгону студентів під час Євромайдану (доповнено)

"Мені весь час кажуть про Льовочкіна. Можливо, він мав до цього причетність. Але ніяких доказів у мене не було, і слідство не встановило", - сказав він.

Нагадаємо, Віктор Янукович під час відеодопиту заявив, що не міг дати вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.