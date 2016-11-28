В.Янукович не исключил, что С.Левочкин причастен к разгону студентов во время Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович не исключил, что экс-глава Администрации Президента Сергей Левочкин причастен к разгону активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года. Об этом он сказал во время видеодопроса из Ростовского суда РФ, передает корреспондент УНН.
"Мне все время говорят о Левочкине. Возможно, он имел к этому причастность. Но никаких доказательств у меня не было, и следствие не установило", - сказал он.