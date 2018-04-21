В Ужгороді відкрили сакуровий фестиваль вина
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні в Ужгороді у старовинних винних підвалах стартував ІІ фестиваль рожевого вина Sakura Wine, повідомляє кореспондент УНН.
Свято вина другий рік поспіль проходить в Ужгороді у рамках традиційного "Сакура-Фесту" в період масового цвітіння сакури.
На винному фестивалі свою кращу продукцію презентували 25 українських та закордонних виноробів, які зробили наголос на рожевих винах в тон квітучої пори в обласному центрі Закарпаття. Окремо організатори представили кілька десятків рожевих вин з Франції, Угорщини, Словаччини, Італії та інших європейських країн.
Тематика фестивалю була витримана й у кольорах оформлення винних підвалів – квітучі сакури у горщиках, інші живі рожеві квіти, сакурова фотозона, рожеві вина у різноманітних інсталяціях.
Супроводжують свято вина в Ужгороді виступи відомих закарпатських колективів. А відкривав фестиваль концерт оркестру Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.
Фестиваль Sakura Wine триватиме в Ужгороді протягом двох днів. А вже наступних вихідних у місті розпочнеться АгороСакураФест, де свою продукцію презентують кращі сільгоспвиробники, сировари, винороби, пасічники та інші.
Нагадаємо, в Ужгороді почався період масового цвітіння сакури.