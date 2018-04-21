В Ужгороде открыли сакуровый фестиваль вина

Праздник вина второй год подряд проходит в Ужгороде в рамках традиционного "Сакура-Феста" в период массового цветения сакуры.

На винном фестивале свою лучшую продукцию представили 25 украинских и зарубежных виноделов, которые сделали упор на розовых винах в тон цветущей поры в областном центре Закарпатья. Отдельно организаторы представили несколько десятков розовых вин из Франции, Венгрии, Словакии, Италии и других европейских стран.

Тематика фестиваля была выдержана и в цветах оформления винных подвалов - цветущие сакуры в горшках, другие живые розовые цветы, сакуровая фотозона, розовые вина в различных инсталляциях.

Сопровождают праздник вина в Ужгороде выступления известных закарпатских коллективов. А открывал фестиваль концерт оркестра Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Фестиваль Sakura Wine продлится в Ужгороде в течение двух дней. А уже на следующих выходных в городе начнется АгороСакураФест, где свою продукцию представят лучшие сельхозпроизводители, сыроделы, виноделы, пчеловоды и другие.

Напомним, в Ужгороде начался период массового цветения сакуры.