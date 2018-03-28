В Ужгороді подорожчає проїзд у міському транспорті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні, 28 березня, виконавчий комітет Ужгородської міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду у міському транспорті з 4 до 5 гривень, передає кореспондент УНН.
“Встановити тариф на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення, що працюють у звичайному режимі руху, у розмірі 5,00 грн. Рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті “Ужгород”, — зазначено у рішенні міськвиконкому.
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Як повідомили УНН у прес-службі Ужгородської міської ради, новий тариф вступить у силу з 31 березня 2018 року. Водночас ужгородські школярі тепер теж платитимуть за проїзд у міському транспорті — 3 гривні протягом навчального року за наявності учнівського квитка встановленого зразка. До цього учні міських шкіл користувалися безкоштовним проїздом. Натомість пенсіонерам таку пільгу поки що залишили у силі.
Нагадаємо, востаннє в Ужгороді дорожчав проїзд у міському транспорті у березні 2016 року — з 3,5 до 4 гривень.