В Ужгороді 15-річний хлопець з пістолетом напав на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Озброєний пістолетом підліток скоїв розбійний напад на АЗС в місті Ужгород. Правоохоронці затримали зловмисника. За цим фактом розпочато розслідування, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Так, у неділю близько 3:45 ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС.
Зі слів оператора автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому гроші. Забравши з каси 2500 гривень, нападник утік.
Під час оперативно-розшукових дій поліцейські встановили за гарячими слідами особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.
Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. У хлопця вилучили пневматичний пістолет і частково гроші.
За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).
Фігуранта справи затримано в порядку ст. 208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.
Як повідомляв УНН, у Харкові троє чоловіків пограбували офіс та побили підприємця.