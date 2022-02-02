В Узбекистані запропонували повністю заблокувати TikTok
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Соціал-демократична партія Узбекистану "Адолат" ("Справедливість") запропонувала повністю заблокувати у країні соціальну мережу TikTok, передає УНН із посиланням на повідомлення політсили.
Цитата
"Потрібно посилювати заходи кримінальної відповідальності, повністю блокувати мобільні програми в мережі інтернет, від яких більше шкоди, ніж користі, такі як TikTok", - йдеться у заяві партії, розміщеній на сайті "Адолат".
Додамо
Депутати при цьому визнають, що, незважаючи на обмеження, що існують в країні, користувачі TikTok мають доступ до цієї соціальної мережі через VPN-додатки.
Раніше із пропозицією заблокувати в країні TikTok виступив лідер демократичної партії "Міллій тикланіш" ("Національне відродження") Алішер Кадиров.