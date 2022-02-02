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В Узбекистані запропонували повністю заблокувати TikTok

В Узбекистані запропонували повністю заблокувати TikTok

Київ • УНН

 • 10927 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Соціал-демократична партія Узбекистану "Адолат" ("Справедливість") запропонувала повністю заблокувати у країні соціальну мережу TikTok, передає УНН із посиланням на повідомлення політсили.

Цитата

"Потрібно посилювати заходи кримінальної відповідальності, повністю блокувати мобільні програми в мережі інтернет, від яких більше шкоди, ніж користі, такі як TikTok", - йдеться у заяві партії, розміщеній на сайті "Адолат".

Додамо

Депутати при цьому визнають, що, незважаючи на обмеження, що існують в країні, користувачі TikTok мають доступ до цієї соціальної мережі через VPN-додатки.

Раніше із пропозицією заблокувати в країні TikTok виступив лідер демократичної партії "Міллій тикланіш" ("Національне відродження") Алішер Кадиров.

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