В Узбекистані можуть дозволити президенту продовжити термін перебування при владі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У неділю в Узбекистані проходитиме голосування за поправки до конституції, які обіцяють громадянам країни більший соціальний захист в обмін на анулювання терміну повноважень чинного президента Шавката Мірзійоєва, що може дозволити йому залишатися при владі до 2040 року, пише Reuters, передає УНН.
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65-річний Шавкат Мірзійоєв отримав визнання в Узбекистані та за кордоном як ліберальний реформатор, який відмовився від ізоляціоністської політики попереднього керівництва.
І хоча західні партнери Ташкента навряд чи схвалять спробу продовжити президентські повноваження чинного президента, в Узбекистані мало чим ризикують, йдучи на такий крок.
Хоча чинна і запропонована нова редакція конституції обмежує кількість президентських термінів поспіль двома, офіційні особи заявляють, що в разі ухвалення запропонованої конституції, кількість термінів Мірзійоєва буде анульована.
Реформа також збільшує президентський термін до семи років з п'яти, що теоретично може дозволити Мірзійоєву залишатися на чолі країни до 2040 року.
Водночас, пакет поправок проголошує Узбекистан "соціальною державою" з підвищеними соціальними зобов'язаннями та дозволяє володіння землею для несільськогосподарських потреб. Він також скасовує смертну кару і встановлює більший правовий захист для осіб.
Попередні результати голосування очікуються в понеділок.