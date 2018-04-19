В уряді заспокоїли, що поки не будуть забороняти жовтий сигнал світлофора
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури України наразі не планує забороняти жовтий сигнал світлофора, на засіданні уряду всього лише доручили профільним відомствам вивчити і опрацювати таку можливість. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Кабінетом міністрів України доручено вивчити питання, опрацювати та надати пропозиції. Для ухвалення рішення потрібна консолідована виважена позиція низки міністерств та відомств. Поки про заборону жовтого сигналу світлофору не йдеться. Питання на стадії вивчення", - сказав він.
Водночас заступник міністра наголосив, що щоденно на дорогах України гине близько 11 людей.
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"Статистика кількості аварій за останній час, які трапились через проїзд на жовтий сигнал світлофора, невтішна. І це при тому, що жовтий забороняє рух. Тільки з початку року ми маємо мінімум 4 резонансні ДТП, у яких є загиблі та постраждалі. Ми не можемо і далі ігнорувати такі випадки і маємо реагувати. Окрему увагу треба сфокусувати на роботі жовтого сигналу світлофору в режимі миготіння, коли він сповіщає про нерегульоване перехрестя або наявність пішохідного переходу. Саме з цією метою урядом дано розпорядження щодо опрацювання питання і підвищення безпеки дорожнього руху", - наголосив Лавренюк.
Нагадаємо, в уряді доручили низці відомств опрацювати питання щодо відміни жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести відповідне питання на засідання Кабінету міністрів.