В правительстве успокоили, что пока не будут запрещать желтый сигнал светофора

"Кабинетом министров Украины поручено изучить вопрос, проработать и представить предложения. Для принятия решения требуется консолидированная взвешенная позиция ряда министерств и ведомств. Пока о запрете желтого сигнала светофора речи не идет. Вопрос в стадии изучения", - сказал он.

В то же время заместитель министра отметил, что ежедневно на дорогах Украины погибает около 11 человек.

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"Статистика количества аварий за последнее время, которые произошли из-за проезда на желтый сигнал светофора, неутешительная. И это при том, что желтый запрещает движение. Только с начала года мы имеем минимум 4 резонансных ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. Мы не можем и дальше игнорировать такие случаи и должны реагировать. Особое внимание надо сфокусировать на работе желтого сигнала светофора в режиме мигания, когда он сообщает о нерегулируемом перекрестке или наличии пешеходного перехода. Именно с этой целью правительством дано распоряжение о проработке вопроса и повышения безопасности дорожного движения", - подчеркнул Лавренюк.

Напомним, в правительстве поручили ряду ведомств проработать вопрос отмены желтого сигнала светофора и при необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание Кабинета министров.