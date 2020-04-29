В уряді провели перше засідання Антикризового енергетичного штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів перше засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорили необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“У середу, 29 квітня, в Кабінеті міністрів відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля”, — йдеться у повідомленні.
Під час засідання Шмигаль зазначив, що сьогодні енергетична криза знаходиться на тому етапі, коли дії влади мають бути оперативними, ефективними та злагодженими.
“Ми зацікавлені в тому, щоб був напрацьований план заходів. Вчора на нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний сьогодні енергетичний баланс України. Він відкорегований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі”, — наголосив Прем’єр-міністр.
Зазначається, що під час засідання було обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики.
“Також всі учасники обговорень підкреслили важливість створення Антикризового енергетичного штабу, який буде працювати комплексно та відкрито”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні створив Антикризовий енергетичний штаб на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.