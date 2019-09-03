В Умані відбулася нарада з послом Ізраїля щодо підготовки до Рош Гашана
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сьогодні у місті Умань відбулася робоча нарада за участі посла Ізраїля щодо підготовки проведення Рош Гашана – іудейського Нового року. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Уманської міської ради.
"Ця нарада була за участі посла Ізраїля, (представників - ред.) Черкаської ОДА, губернатора Черкаської області, а також Уманського міського голови. Обговорювалися питання щодо безпеки прийому та перебування паломників-хасидів на території міста Умань", - повідомили у пресслужбі.
За попередньою інформацією, кількість паломників-хасидів буде на рівні з минулим роком – за неофіційними даними, понад 30 тис. осіб.
"Офіційна цифра буде відома, коли прибуватимуть перші рейси і буде чітка інформація з аеропортів", - повідомили у пресслужбі.
Під час перебування паломників-хасидів у місті буде залучено 550 поліцейських: 300 – з регіону Черкаської області, 250 – з інших регіонів.
Раніше УНН повідомляв, що на святкування іудейського Нового року до Умані може прибути майже 40 тисяч паломників-хасидів.
У місті Умань робоча група вже розпочала підготовку з прийому паломників-хасидів.