В Умани прошло совещание с послом Израиля по подготовке к Рош Ха-Шану
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня в городе Умань состоялось рабочее совещание с участием посла Израиля по подготовке проведения Рош Ха-Шана - иудейского Нового года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Уманского городского совета.
"Это совещание было при участии посла Израиля, (представителей - ред.) Черкасской ОГА, губернатора Черкасской области, а также Уманского городского главы. Обсуждались вопросы безопасности приема и пребывания паломников-хасидов на территории города Умань", - сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, количество паломников-хасидов будет на уровне с прошлым годом - по неофициальным данным, более 30 тыс. человек.
"Официальная цифра будет известна, когда будут прибывать первые рейсы и будет четкая информация из аэропортов", - сообщили в пресс-службе.
Во время пребывания паломников-хасидов в городе будет привлечено 550 полицейских: 300 - из региона Черкасской области, 250 - из других регионов.
Ранее УНН сообщал, что на празднование иудейского Нового года в Умань может прибыть почти 40 тысяч паломников-хасидов.
В городе Умань рабочая группа уже начала подготовку по приему паломников-хасидов.