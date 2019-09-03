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В Умани прошло совещание с послом Израиля по подготовке к Рош Ха-Шану

В Умани прошло совещание с послом Израиля по подготовке к Рош Ха-Шану

Киев  •  УНН

 • 18835 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня в городе Умань состоялось рабочее совещание с участием посла Израиля по подготовке проведения Рош Ха-Шана - иудейского Нового года. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Уманского городского совета.

"Это совещание было при участии посла Израиля, (представителей - ред.) Черкасской ОГА, губернатора Черкасской области, а также Уманского городского главы. Обсуждались вопросы безопасности приема и пребывания паломников-хасидов на территории города Умань", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, количество паломников-хасидов будет на уровне с прошлым годом - по неофициальным данным, более 30 тыс. человек.

"Официальная цифра будет известна, когда будут прибывать первые рейсы и будет четкая информация из аэропортов", - сообщили в пресс-службе.

Во время пребывания паломников-хасидов в городе будет привлечено 550 полицейских: 300 - из региона Черкасской области, 250 - из других регионов.

Ранее УНН сообщал, что на празднование иудейского Нового года в Умань может прибыть почти 40 тысяч паломников-хасидов.

В городе Умань рабочая группа уже начала подготовку по приему паломников-хасидов.

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