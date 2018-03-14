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В “Укргідроенерго” запевнили, що готові до великої води

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. ПрАТ “Укргідроенерго” готове до пропуску води у весняний період внаслідок танення криги та снігу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Укргідроенерго”, передає УНН.

“ПрАТ „Укргідроенерго“ інформує про готовність до пропуску води у весняний період. При нинішніх та прогнозованих гідрологічних і льодових умовах гідротехнічні споруди Київської ГЕС здатні забезпечити надійну та безаварійну роботу. Водопілля 2018 року за максимальними обсягами водного стоку очікується близьким до норми”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у прес-службі поінформували, що на річках басейну Дніпра зберігається режим стійкої підвищеної зимової межені з незначними добовими коливаннями рівнів води в межах норми.

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За їхньою інформацією, амплітуда прогнозованих підйомів рівнів води становитиме 0,8-1,9 м на Дніпрі та Прип’яті, 0,8-2,6 м − на Десні та її притоках.

При цьому в “Укргідроенерго” зауважили, що підвищення рівня води до 2 м є безпечним для інфраструктури населених пунктів та нормальної роботи гідроелектростанцій.

Також в “Укргідроенеого” розповіли, що на водних об’єктах наявний льодостав, товщина якого сягає 30 см. Товщина снігу на Київському водосховищі — 20-30 см, на Канівському та Кременчуцькому — 11-20 см, на решті водосховищ дніпровського каскаду сніг на льодовому покриві відсутній. Варто зауважити, що наявність снігу на льоду сприятиме сповільненню скресання та руйнування льодоставу, що полегшить процес пропуску водопілля.

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