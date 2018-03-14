В "Укргидроэнерго" заверили, что готовы к большой воде
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. ЧАО "Укргидроэнерго" готово к пропуску воды в весенний период в результате таяния льда и снега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укргидроэнерго", передает УНН.
"ЧАО "Укргидроэнерго" информирует о готовности к пропуску воды в весенний период. При нынешних и прогнозируемых гидрологических и ледовых условиях гидротехнические сооружения Киевской ГЭС способны обеспечить надежную и безаварийную работу. Половодье 2018 года по максимальным объемам водного стока ожидается близким к норме", - говорится в сообщении.
В частности, в пресс-службе сообщили, что на реках бассейна Днепра сохраняется режим устойчивой повышенной зимней межени с незначительными суточными колебаниями уровней воды в пределах нормы.
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По их информации, амплитуда прогнозируемых подъемов уровней воды составит 0,8-1,9 м на Днепре и Припяти, 0,8-2,6 м - на Десне и ее притоках.
При этом в "Укргидроэнерго" отметили, что повышение уровня воды до 2 м является безопасным для инфраструктуры населенных пунктов и нормальной работы гидроэлектростанций.
Также в "Укргидроенеого" рассказали, что на водных объектах имеется ледостав, толщина которого достигает 30 см. Толщина снега на Киевском водохранилище - 20-30 см, на Каневском и Кременчугском - 11-20 см, на остальных водохранилищах Днепровского каскада снег на ледовом покрове отсутствует. Стоит заметить, что наличие снега на льду будет способствовать замедлению вскрытия и разрушения ледостава, что облегчит процесс пропуска половодья.