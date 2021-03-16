В “Укрзалізниці” не бачать підстав для звільнення Жмака. Провал фінплану та протести профсоюзів не коментують

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В "Укрзалізниці“заявили, що для відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака немає підстав, повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свободу”.

Цитата

“Ми сподіваємося, що таке не відбудеться, оскільки об’єктивних причин для цього ми не вбачаємо. Інформація така є, і в нас вона також є, тому ми просто сподіваємося, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що на підставі всіх показників немає підстав для зняття чи заміни голови правління”, — розповіли в “Укрзалізниці”.

Доповнення

31 березня залізничники проведуть попереджувальну забастовку проти керівництва “Укрзалізниці”.

“З 15 березня у виробничих підрозділах розпочнеться підготовча робота — вручення адміністрації актів, рапортів і докладних записок щодо порушень трудового законодавства, ПТЕ, законодавства з охорони праці, інструкцій, що обумовлюють безпеку руху поїздів”, — додали залізничники. 

Вони скаржаться, що керівництво “УЗ” вже півроку не виплачує їм лікарняні і премії — все через дефіцит коштів. У 2020 році менеджмент “Укрзалізниці” недовиконав фінансовий план на 25 млрд грн (чверть очікуваного доходу, співвідносного з траншем МВФ). Серед причин — заниження вартості вантажних перевезень — основного джерела доходу державної компанії.

Відповідальний за вантажні перевезення Іраклі Езугбая подав у відставку 11 березня. Також менеджмент Жмака звинувачують у намірах створити на свій лад монополіста з вантажних перевезень “Карго” у виді, що суперечить європейським директивам. Є підозри, що такі перетворення були на користь так званого “грузинського крила Саакашвілі” , який включає в себе:

- менеджмент “Укрзалізниці” (Володимир Жмак, Іраклі Езугбая, Міхеіл Саакашвілі),
- співробітників НАБУ (Гізо Углава та Денис Гюльмагомедов),
- приватний бізнес “Індустріальна група Грузії” Давида Бежуашвілі, яка в Україні має в концесії Чорноморський порт та займається вантажними перевезеннями на “Укрзалізниці”.

15 березня Наглядова Рада призначила зустріч Жмака для оцінки його компетентності. Однак він раптово заявив, що захворів на COVID-19. Посилаючись на лікарняний, Жмак також попередив, що не зможе бути присутнім на засіданні Тимчасової комісії 18 березня, де його чекали з доповіддю по критичній ситуації в “УЗ”.

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