В "Укрзализныци" не видят оснований для увольнения Жмака. Провал финплана и протесты профсоюзов не комментируют

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В "Укрзализныци" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Цитата

"Мы надеемся, что такое не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены председателя правления", - рассказали в "Укрзализныци".

Дополнение

31 марта железнодорожники проведут предупредительную забастовку против руководства "Укрзализныци".

"С 15 марта в производственных подразделениях начнется подготовительная работа - вручение администрации актов, рапортов и подробных записок о нарушениях трудового законодательства, ПТЭ, законодательства по охране труда, инструкций, обусловливающих безопасность движения поездов", - добавили железнодорожники.

Они жалуются, что руководство "УЗ" уже полгода не выплачивает им больничные и премии - все из-за дефицита средств. В 2020 году менеджмент "Укрзализныци" недовыполнил финансовый план на 25 млрд грн (четверть ожидаемого дохода, соотносится с траншем МВФ). Среди причин - занижение стоимости грузовых перевозок - основного источника дохода государственной компании.

Ответственный за грузовые перевозки Иракли Эзугбая подал в отставку 11 марта. Также менеджмент Жмака обвиняют в намерениях создать на свой лад монополиста по грузовым перевозкам "Карго" в виде, что противоречит европейским директивам. Есть подозрения, что такие преобразования были в пользу так называемого "грузинского крыла Саакашвили", который включает в себя:

- менеджмент "Укрзализныци" (Владимир Жмак, Иракли Эзугбая, Саакашвили),
- сотрудников НАБУ (Гизо Углава и Денис Гюльмагомедов),
- частный бизнес "Индустриальная группа Грузии" Давида Бежуашвили, которая в Украине имеет в концессии Черноморский порт и занимается грузовыми перевозками на "Укрзализныци".

15 марта Наблюдательный Совет назначил встречу Жмаку для оценки его компетентности. Однако он внезапно заявил, что заболел COVID-19. Ссылаясь на больничный, Жмак также предупредил, что не сможет присутствовать на заседании Временной комиссии 18 марта, где его ждали с докладом по критической ситуации в "УЗ".

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