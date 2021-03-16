В "Укрзализныци" не видят оснований для увольнения Жмака. Провал финплана и протесты профсоюзов не комментируют

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"Мы надеемся, что такое не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены председателя правления", - рассказали в "Укрзализныци".

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31 марта железнодорожники проведут предупредительную забастовку против руководства "Укрзализныци".

"С 15 марта в производственных подразделениях начнется подготовительная работа - вручение администрации актов, рапортов и подробных записок о нарушениях трудового законодательства, ПТЭ, законодательства по охране труда, инструкций, обусловливающих безопасность движения поездов", - добавили железнодорожники.

Они жалуются, что руководство "УЗ" уже полгода не выплачивает им больничные и премии - все из-за дефицита средств. В 2020 году менеджмент "Укрзализныци" недовыполнил финансовый план на 25 млрд грн (четверть ожидаемого дохода, соотносится с траншем МВФ). Среди причин - занижение стоимости грузовых перевозок - основного источника дохода государственной компании.

Ответственный за грузовые перевозки Иракли Эзугбая подал в отставку 11 марта. Также менеджмент Жмака обвиняют в намерениях создать на свой лад монополиста по грузовым перевозкам "Карго" в виде, что противоречит европейским директивам. Есть подозрения, что такие преобразования были в пользу так называемого "грузинского крыла Саакашвили", который включает в себя:

- менеджмент "Укрзализныци" (Владимир Жмак, Иракли Эзугбая, Саакашвили),

- сотрудников НАБУ (Гизо Углава и Денис Гюльмагомедов),

- частный бизнес "Индустриальная группа Грузии" Давида Бежуашвили, которая в Украине имеет в концессии Черноморский порт и занимается грузовыми перевозками на "Укрзализныци".

15 марта Наблюдательный Совет назначил встречу Жмаку для оценки его компетентности. Однако он внезапно заявил, что заболел COVID-19. Ссылаясь на больничный, Жмак также предупредил, что не сможет присутствовать на заседании Временной комиссии 18 марта, где его ждали с докладом по критической ситуации в "УЗ".