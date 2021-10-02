В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Перші дні жовтня обіцяють Україні заморозки – у повітрі та на поверхні ґрунту. Мешканцям східних та північно-східних варто одягатися тепліше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз на 3 жовтня
У цей день очікується мінлива хмарність. Без опадів. В окремих районах західних, Київської та Черкаської областей вночі та вранці туман.
Вітер південно-східний (у південних та східних областях - північно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, на узбережжі морів подекуди 7-10° тепла; вдень 12-17°, на заході країни та Одещині до 20°.
Прогноз на 4-5 жовтня
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.
Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 10°; вдень 4 жовтня 11-16°, 5 жовтня 9-14° (на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°).
Прогноз на 6-7 жовтня
У ці дні без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ, додали синоптики.
Температура вночі 1-7° тепла, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні та Закарпатті 4-9° тепла; вдень 10-16°, на Закарпатті до 19°.
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