В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Первые дни октября обещают Украине заморозки - в воздухе и на поверхности почвы. Жителям восточных и северо-восточных стоит одеваться теплее. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз на 3 октября
В этот день ожидается переменная облачность. Без осадков. В отдельных районах западных, Киевской и Черкасской областей ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный (в южных и восточных областях - северо-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, на побережье морей 7-10° тепла; днем 12-17°, на западе страны и Одесской области до 20°.
Прогноз на 4-5 октября
Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.
Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7 ° тепла, на юге страны и Закарпатье до 10°; днем 4 октября 11-16°, 5 октября 9-14° (на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°).
Прогноз на 6-7 октября
В эти дни без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь, добавили синоптики.
Температура ночью 1-7° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на юге и Закарпатье 4-9° тепла; днем 10-16°, на Закарпатье до 19°.
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