В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112714 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125097 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109683 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108496 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137032 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121456 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161044 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143233 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179619 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172984 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

Киев  •  УНН

 • 79258 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Первые дни октября обещают Украине заморозки - в воздухе и на поверхности почвы. Жителям восточных и северо-восточных стоит одеваться теплее. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз на 3 октября

В этот день ожидается переменная облачность. Без осадков. В отдельных районах западных, Киевской и Черкасской областей ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный (в южных и восточных областях - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, на побережье морей 7-10° тепла; днем 12-17°, на западе страны и Одесской области до 20°.

Прогноз на 4-5 октября

Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7 ° тепла, на юге страны и Закарпатье до 10°; днем 4 октября 11-16°, 5 октября 9-14° (на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°).

Прогноз на 6-7 октября

В эти дни без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь, добавили синоптики.

Температура ночью 1-7° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на юге и Закарпатье 4-9° тепла; днем 10-16°, на Закарпатье до 19°.

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