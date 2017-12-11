В Україну прибула чергова партія вугілля із ПАР

“Порт "Южний" прийняв балкер GENCO RAPTOR з 75 тис. тонн вугілля з ПАР. Це вже 8-е судно з імпортним антрацитом, який попрямує на склади теплоелектростанцій ДТЕК для забезпечення стабільного енергопостачання промисловості і населення України. Наразі порт розвантажив 42 тис. тонн південноафриканського вугілля. Весь обсяг палива попрямує на ДТЕК Криворізька ТЕС. Запаси вугілля на станції 11 грудня складають 75 тис. тонн”, — йдеться у повідомленні.

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У даний час Криворізька ТЕС працює двома блоками і несе навантаження в 330 МВт, забезпечуючи стабільність Дніпровського енерговузла.

Нагадаємо, 27 жовтня до України прибуло два балкера з вугіллям з ПАР та США.